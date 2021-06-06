不敵豪雨 屏東將軍之屋旁一甲子老榕樹倒了 16:352021/06/06 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東市將軍之屋旁的老榕樹，不敵雨勢、橫倒路旁。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東市將軍之屋旁的老榕樹，不敵雨勢、橫倒路旁。(林和生攝) 屏東市將軍之屋旁的老榕樹，不敵雨勢、橫倒路旁。(林和生攝) 受到滯留鋒面影響，屏東縣6日清晨起豪雨不斷，位於屏東市勝利星村將軍之屋旁的榕樹，疑因土壤鬆軟，導致「頭重腳輕」的大樹應聲倒塌，所幸沒有人員傷亡，陪伴住戶的大樹又倒了一棵，讓人覺得不捨。 屏縣府文化處表示，這棵大樹是隨著紅磚圍牆生長，估計樹齡約60年，並非列冊老樹，由於榕樹屬是淺根數種，加上茂密枝葉使得樹幹以上重量較重，疑似雨勢造成土質鬆軟，才會應聲橫倒在路旁，第一時間已請來吊車協助移除，警方也擺出三角錐避免用路人誤行。 新竹觀光採果喊卡 農友憂荔枝滯銷 豪雨炸雙北 忠孝東路淹成大運河 (中時 ) #大樹 #之屋 #雨勢 #將軍 #橫倒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情衝擊撐不下去 彰化老字號江浙菜「霖園餐館」歇業頂讓 15:062021/06/06 生活 婦提領50萬請警護鈔 捷警半路攔胡破詐騙老梗 10:332021/06/06 社會 遊覽車司機疑疫情生意慘 鬱悶倒人行道亡 網嘆：底層悲哀 18:172021/06/06 社會 三級警戒再延 林務局所屬森林育樂場域同步暫停開放至6／28 13:152021/06/07 生活 11重機車友未帶罩群聚139線「死亡彎道」 罰66萬創最重紀錄 12:042021/06/07 社會 把劣勢變特色！老屋翻新 5 大難題設計師這樣解 15:152021/06/07 居家生活 大陸的兩種政治正確 04:102021/06/06 時論廣場 細數「水下殺手」潛艇在二戰後的實戰紀錄 22:352021/06/06 軍事 肚子餓就是要吃 超人氣美食可以免排隊 台北熱門餐廳外送外帶這樣吃 09:142021/06/05 生活 高雄鳳山大雨狂炸！馬路慘變小河 淹到只剩快車道 10:252021/06/06 生活 海納百川》經濟目標的長成與做成（胡海鷗） 12:492021/06/07 海納百川 寶島熱門新聞 最美畢業生一讀20年 從幼稚園到大學的「東海寶寶」添紀錄 - 寶島 停學到暑假 嘉義市國中小取消期末考 成績評量授權各校彈性計算 - 寶島 暨南大學世界排名入榜 觀光餐旅全國第4名 - 寶島 「stay home 台中加油」 中市大樓點燈鼓舞民心 - 寶島 宅在家防疫 員林在地菜販糧商推蔬果箱米箱宅配到府 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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