屏東市將軍之屋旁的老榕樹，不敵雨勢、橫倒路旁。(林和生攝)

屏東市將軍之屋旁的老榕樹，不敵雨勢、橫倒路旁。(林和生攝)

受到滯留鋒面影響，屏東縣6日清晨起豪雨不斷，位於屏東市勝利星村將軍之屋旁的榕樹，疑因土壤鬆軟，導致「頭重腳輕」的大樹應聲倒塌，所幸沒有人員傷亡，陪伴住戶的大樹又倒了一棵，讓人覺得不捨。

屏縣府文化處表示，這棵大樹是隨著紅磚圍牆生長，估計樹齡約60年，並非列冊老樹，由於榕樹屬是淺根數種，加上茂密枝葉使得樹幹以上重量較重，疑似雨勢造成土質鬆軟，才會應聲橫倒在路旁，第一時間已請來吊車協助移除，警方也擺出三角錐避免用路人誤行。

(中時 )