彰化縣空品沒有明顯變化。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

台中火力發電廠燃煤通道10日上午7點52分發生火災，濃煙沖天，一水之隔彰化也都大為緊張，互相通報和線伸，留意空氣變化，彰化縣環保局緊急透過感測器平台進行監控，風向為北北東風及東北風，濃煙往大肚溪出海口飄散，彰化縣鄰近空品測站無明顯變化。

彰化縣環保局表示，依台中市環保局通報，隨即透過感測器平台進行監控，依現場風向為北北東風及東北風，濃煙往大肚溪出海口飄散，受影響範圍主要為大肚溪出海口及鄰近彰化伸港沿岸，本縣鄰近空品測站亦無明顯變化，目前火勢已撲滅，彰化縣將持續監控。

(中時 )