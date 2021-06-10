台北市9日爆發「好心肝診所疫苗之亂」，該診所遭爆8日深夜違規替不符資格者施打AZ疫苗，北市政府昨對診所重罰200萬元，並終止合約，市長柯文哲坦言管控有問題。而就在疫苗爆出爭議後，據「TPOC台灣議題研究中心」統計柯文哲近日網路聲量發現，在民進黨鋪天蓋地的攻擊之下，「民眾對柯的正面情緒的居然還有25%，有26%的人保持中立看待」。

「QuickseeK快析輿情資料庫」，10日貼出柯文哲網路聲量。(圖/翻攝自「QuickseeK快析輿情資料庫」臉書)

《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」監測發現，針對網路論壇分析該熱門焦點事件，網友負面情緒的達到49%，但仍未過半，中立的有26%，持正面情緒的居然還有25%。這個結果和網路大數據長期觀察的結果一致。

「QuickseeK快析輿情資料庫」也針對「好心肝診所」事件，提出三個觀察：

第一、柯文哲市長過去幾個星期，在防疫上有所堆疊起，令民眾對中央累積的不滿情緒有關。持續且一致的認同，不太會因為單一事件，就將風向倒回去。

第二、柯文哲9日也坦承，管理確實有疏漏，「就是直接認錯」，將對好心肝診所重罰200萬並移送政風調查。顯示台灣人的特質，容易同情、原諒會認錯的人。

第三、 另一路說法是，這個事件何以致之。還不是執政黨無能，沒辦法提供足夠的疫苗，才會誘發民眾搶打、偷打的事情發生。看到西方國家打疫苗的情況，政府不僅提供加油站、賣場、機場等便利的管道，甚至還要祭出抽獎等獎勵方案，鼓勵民眾施打疫苗。提前部署的台灣，民眾反而要為打疫苗防疫，變成眾人責罵的對象。

＃Quickseek快析熱議 【 好心肝重傷柯P ?... 由 QuickseeK快析輿情資料庫發佈於 2021年6月10日 星期四

(中時新聞網)