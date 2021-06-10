新冠肺炎疫情嚴峻，為避免獨居長輩處境雪上加霜，頂新和德文教基金會特別在端午節前夕，送出補給品到華山基金會永靖愛心天使站，讓獨居長輩補充營養。永靖囝仔朱俊瑋也以2天時間，用家用小烤箱親手製作300個小蛋糕，一起為獨居長輩送暖。

頂新和德文教基金會特別在端午節前夕，送出補給品到華山基金會永靖愛心天使站，讓獨居長輩補充營養。

苗木之鄉彰化永靖到9日為止已有10名新冠肺炎確診案例，長期深耕創辦人魏應充家鄉的頂新和德文教基金會，除持續透過平台協助因疫情陷入困境的全台40個多個社福團體，也與永靖鄉公所及地方公益團體攜手，持續關懷地方需要。

頂新和德文教基金會特別在端午節前夕，送出補給品到華山基金會永靖愛心天使站，讓獨居長輩補充營養。

考量端午節將近，頂新和德文教基金會特別在端午節前夕，將成美文化園捐贈的米香，以及基金會準備的肉鬆、保久乳、蛋糕等補給品送達華山基金會永靖愛心天使站，希望為獨居長輩補充營養。值得一提的是，協助基金會製作蛋糕的永靖囝仔朱俊瑋，這次是利用家用小烤箱，以2天的時間，做出300個改良版費南雪金磚蛋糕。

朱俊瑋就讀北斗家商，過去曾參與基金會舉辦的免費課輔班及「將才學堂」烘焙班，結業後多次以他在「將才學堂」所學的技能，一起與基金會為有需要的族群送暖。

朱俊瑋就讀北斗家商，過去曾參與基金會舉辦的免費課輔班及「將才學堂」烘焙班，結業後多次以他在「將才學堂」所學的技能，一起與基金會為有需要的族群送暖。

朱俊瑋就讀北斗家商，過去曾參與基金會舉辦的免費課輔班及「將才學堂」烘焙班，結業後多次以他在「將才學堂」所學的技能，一起與基金會為有需要的族群送暖。

考量長輩們牙口不好，朱俊瑋選擇製作內部柔軟甜蜜有彈性的費南雪金磚蛋糕，為了讓爺爺奶奶吃的健康，還特別將配方中的砂糖改用海藻糖降低甜度，家用烤箱一次能烤的數量有限，他耗費兩天來做，最後親手將300個蛋糕裝袋、裝盒，只為送暖給獨居長輩。他說，希望將來能有更專業的能力來幫助更多人、回饋社會。

天使站服務的對象是65歲以上失能、失智、失依的老人，其中也包含百歲人瑞，近期受到疫情影響物資及捐款銳減，感謝頂新和德文教基金會持續關心獨居長輩，提供端午節關懷物資和禮品。

華山基金會永靖愛心天使站林建成站長表示，天使站服務的對象是65歲以上失能、失智、失依的老人，其中也包含百歲人瑞，近期受到疫情影響物資及捐款銳減，感謝頂新和德文教基金會持續關心獨居長輩，提供端午節關懷物資和禮品。

頂新和德文教基金會也持續推動「疫情相挺 從我做起」運動，呼籲大眾積極落實自身防疫、同時別忘盡一己所能來支持他人，共同串連成台灣最堅強的防疫力量，若民眾願意成為社福團體的後盾，也可透過「疫情相挺 愛的GOOD力」平台，直接向慈善團體購買庇護工場商品，增加他們的善款收入。

(中時新聞網)