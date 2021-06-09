員警利用備用繩索，將兩端分別固定在巡邏車和巨石上，運用倒車的拉力將石塊緩緩移開。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

午後對流雲系發展旺盛，花蓮山區近日皆發生局部大雨，秀林鄉水源村7日因滂沱大雨，鄰近向陽山步道旁的土石不堪雨勢沖刷，山坡進而坍方，4塊共重達1公噸的巨石直接擋住道路，人車一度受困，員警獲報趕緊冒雨前往，利用繩索綁住巨石，再駕駛巡邏車陸續將其拉到路旁，引導受困車輛下山，順利解圍。

吉安警分局水源派出所長曾憲維表示，7日晚上8點許轄區員警獲報指出向陽山步道有1車2人受困。員警抵達現場，發現山坡滑落的土石及樹幹等，覆蓋近20公尺長的道路，另有4顆巨石塊橫躺路中，每顆均約250公斤，以致道路無法通行。

面對總重約1公噸的巨石，員警深知無法徒手挪開，於是取下巡邏車上的備用繩索，將兩端分別固定在車子和巨石上，運用倒車的拉力將石塊緩緩移開。

「來！來！來！再來！」員警在車上駕駛巡邏車，民眾則在一旁協助員警確認巨石是否有移到路旁，最後在警民合作下，一顆、兩顆、三顆、四顆，前後耗盡近1個小時終於完成救援任務，讓原先受困在路上的2位民眾安全下山。

(中時 )