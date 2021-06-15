據實價登錄揭露，去年11月東北角的瑞芳小鎮，出現一筆總價上億的房地交易！實價登錄資料中，明載該筆物件為長照中心，經比對後，為明燈路三段的「頤瑞老人長照中心」，該中心全棟建坪約367.5坪，地坪約177.9坪，屋齡約11年，被2位自然人斥資1億元整買下，成為瑞芳自2017年10月以來，睽違3年多首度登上億元大關的房地交易。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統整發現，近一年來有關照護機構的交易並不罕見，除了瑞芳的「頤瑞長照中心」外，今年2月，台南新營包含「蝴蝶康復之家」在內的復興路房地，也以總價9,000萬元成交；而高雄梓官的「安家護理之家」所租賃的房地，今年4月亦被人以4,500萬元買下，據悉目前上述照護機構都仍保持營運。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，依《老人福利機構設立標準》等相關法規規範，照護機構需有夠大的樓地板面積，對於動線、設備、隔間、消防等也有更嚴謹的要求。以平均照顧人數40到50人計算，照護機構所需使用坪數動輒3百坪起跳，因此覓點不易，一旦找到適合的落腳處，大多傾向長期經營，對投資人而言，是可穩定賺取租金的置產選擇，且這幾筆交易屋主換手後，照護機構現均維持營運的情況推估，買家頗有可能是帶租約取得照護機構的產權。

陳定中進一步表示，此類物件佔地廣大、隔間數多，除了照護機構外，投資人也可租給月子中心、企業宿舍或青年旅宿等業種，加上此類物件的產權相對單純，投資人就算日後不再出租，也能將土地轉售給建商獲利了結，且包括新營及梓官在內的照護機構交易，因屋齡偏高，投資人出租幾年後，即符合危老重建的30年屋齡門檻，屆時若循危老途徑重新開發利用，使投資效益進一步放大。