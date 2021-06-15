北市承德路驚傳火警3人獲救 住戶懷疑廚房起火 19:472021/06/15 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市承德路3段一處公寓發生火警，獲救的5樓住戶懷疑是4樓住戶廚房起火，警消將後續調查釐清。（圖：民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市承德路3段225巷一處公寓發生火警，警消在出勤途中，正好遇到5樓冒出濃煙。接獲報案後15分鐘撲滅火勢，現場救出2名大人、1名小孩，均意識清楚，報案人稱起火地點，疑是4樓的廚房。 警消7點3分接獲報案，報案人住在5樓，聞到燒焦的味道，懷疑是4樓的廚房起火，隨即派出13輛消防車輛、1輛救護車、34名警消前往救援，而5樓住戶一度受困，警消7點18分撲滅火勢，救出3人，至於起火原因將後續調查釐清。 神岡廣告公司工廠遭祝融 壓克力助火勢2層樓瞬間全燒光 高雄無業男偷80隻雞 辯稱自己吃光 #警消 #廚房 #北市 #火警 #承德路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲林增1確診 台南連3天＋0 04:102021/06/15 地方新聞 印度變異株傳染力強 莊人祥：國內驗出3例 14:562021/06/15 生活 桃園首日接種疫苗 5人有狀況 17:082021/06/15 生活 618購物節》防疫居家潮Yahoo奇摩與樂天市場電器熱賣 16:022021/06/15 科技 確診＋2 雙和醫院累計11人染疫 04:102021/06/15 地方新聞 散播南投染疫謠言 8人分別遭罰1到5萬元 18:472021/06/15 社會 外圍的逆襲！有錢人棄守「民生社區」正核心 11:372021/06/15 房市新訊 台灣新冠死亡率3.7％超高 醫：3種人先打疫苗才能下降 11:592021/06/15 生活 台南百年鐵舖端節午時水 錯過再等一年 04:102021/06/15 地方新聞 北投公寓飄異味驚現62歲獨居婦「腐爛屍體」 警消封鎖調查中 16:222021/06/15 社會 彰化新增1例確診 再添百歲人瑞、里長染疫逝 16:582021/06/15 生活 社會熱門新聞 88歲嬤排2小時才打到疫苗 返家吃粽子卻噎到不治 - 社會 航警自曝工作超爽「像退休生活」 局長大怒懲處曝光 - 社會 北馬其頓台籍詐騙集團 工作豪宅曝光 - 社會 自爆航警7年爽生活：2個月出國1次 警大研究所榜首惹爭議 - 社會 北投公寓飄異味驚現62歲獨居婦「腐爛屍體」 警消封鎖調查中 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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