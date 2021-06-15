北市承德路3段225巷一處公寓發生火警，警消在出勤途中，正好遇到5樓冒出濃煙。接獲報案後15分鐘撲滅火勢，現場救出2名大人、1名小孩，均意識清楚，報案人稱起火地點，疑是4樓的廚房。

警消7點3分接獲報案，報案人住在5樓，聞到燒焦的味道，懷疑是4樓的廚房起火，隨即派出13輛消防車輛、1輛救護車、34名警消前往救援，而5樓住戶一度受困，警消7點18分撲滅火勢，救出3人，至於起火原因將後續調查釐清。