莊敬高職家政群科也結合布口罩、塑膠面罩，再加上了異材質的創新，一針 一線的縫製，讓防疫用品加上創新的心意。（莊敬高職提供）

全國三級警戒延至6月14日，莊敬高職農業群為了讓學生在家線上學習，配合園產品加工、農業資源應用等課程，準備精油舒緩膏材料包寄到學生家中，讓學生在家裡也可以練習實作課程，並且特別錄製教學影片，提供給學生在家線上觀看。

農業群科主任張莉莉表示：「在這個大家壓力都很大的時刻，希望透過舒緩膏的一些按摩技巧，讓學生在家中可以減緩煩躁，安心學習。」同時間，因為舒緩膏的使用，讓學生在家可以協助家人減壓，增進生活情趣，同時寓教於樂，按摩紓壓同時，可以學到精油製作以及按摩技巧，讓家庭在疫情的緊張氣氛中，感受到正能量的溫暖。

莊敬高職家政群科也結合布口罩、塑膠面罩，再加上了異材質的創新，一針一線的縫製，讓防疫用品加上創新的心意，一戴上美美的口罩，讓防疫可以更優雅、更閃亮，心情也跟著好起來了。

家政群科主任何主任表示，因為疫情的嚴重性，學生們都採用遠距教學，每天在家面對著鏡頭、螢幕，如何讓學生們能夠有更多的靈感湧現、發揮創意及想像，擁有海闊天空的胸懷，是教學者想要提供給學生們的，而異材質創新的設計

與發想，透過作品，讓學生們創作出美美的作品，讓自己擁有的美美心情，同時學習到專業技術的養成，真是一舉多得。餐飲管理科更結合專業，因疫情影響大部分的人都是宅在家，原本為外食族的人也開始嘗試製作簡單的烹調技術了，透過莊敬阿政師、阿睿師等專業師傅的每日「防疫在家(5)分鐘出好菜」，教不諳廚藝者，也可在 5 分鐘內做出一道還不錯的菜，到現在已經出第三集了，另外因應端午節的到來，甜姐兒老師也在課程中教同學學習如何包粽子。

體育課的老師們更特別設計了Tabata 以及舞蹈律動，並央請舞蹈老師協助拍攝影片，要求同學們學習影片中的舞步，在家中舒展身體，練習後回傳。各運動社團同學也依照教練的要求，每天都練習體適能，在停課中還是維持良好的體能。

同學林佑敏表示；現在是疫情期間，戴著口罩也非常單調，透過做口罩製作， 希望人生可以像這個口罩可愛夢幻，讓生活可以每天非常燦爛。透過與老師們的互動學習轉化，各職群的同學們在防疫期間，提升推廣創作與生活時事結合的學習效益。相信只要大家不群聚，戴好口罩，保護好自己，防疫也可以這麼美、這麼優雅、這麼閃亮、這麼閒適，這些日子我們一定會克服！

(中時 )