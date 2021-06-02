本土疫情催化下，不只金融服務講究零接觸，現在連企業發放端午節等福利金，也儘量選擇數位平台，以非接觸式的發放，既能滿足員工福利需求，又講究防疫安全；PayEasy表示，協助企業對抗疫情之際，潛在客戶紛紛浮上檯面，促使PayEasy福利網2021年簽約福利金可望成長30％。

PayEasy營運長王鈺琇指出，在疫情壓力下，近1年多來福利網新簽約或新增福利預算的產業，以國內外半導體業、醫療業、電機電子、海空運等領域最多，一方面反映產業景氣，另一方面則因疫情，更多企業選擇以非接觸式數位化平台來滿足員工福利需求。

國內禮贈市場，每年在企業員工福利金規模就達新台幣400億元，但整體使用數位化解決方案的比例尚未達10％，近幾年來，隨著數位科技的發展，手機APP的使用率大幅提升，企業福利金電子化已成趨勢，因此，企業積極推動員工福利數位化，此市場在近幾年以5％穩健擴張，然而，2020年1月開始至今長達17個月的新冠疫情，卻大大加速此一趨勢。

王鈺琇指出，自2020年起，PayEasy福利網簽約企業家數與金額大增20％，福利網商品兌換與銷售的業績，相較去年同期(1-5月)也成長35％，以目前趨勢預估，今年新簽約企業福利金的總額將增長30％。

(中時 )