繼大手筆捐款1.6億給衛福部及三家醫院之後，元大金8日再宣布，將對旗下元大證券146家分公司，以及元大銀行149家分行、元大期貨五家總分公司等第一線員工，每人加發1萬元的防疫津貼，總共將發出超過6,000萬元，這也是全體金融業者，首家對第一線員工全面發放獎金的金控業者，會否在金融圈再引發帶頭效應，已引金融圈高度矚目。

元大金先前大手筆捐款1.6億給衛福部與台大、榮總、馬偕等三家醫院，已在金融圈引發示範效果，包括之後也有其他金控業者再追加更多的捐款金額，如今元大金也對自家員工防疫福利大放送，直接發給第一線員工每人1萬元津貼。

對此元大金指出，為貫徹政府「金融服務不中斷」政策，元大金控旗下各子公司第一線同仁自第三級警戒以來，一直堅守營業崗位為廣大客戶服務，為了慰勉同仁面對疫情嚴峻、始終堅守職務，因此決定發放證券、銀行、期貨等三家子公司第一線的服務同仁，每人1萬元防疫津貼，感謝員工配合政策、支持公司並持續守護客戶。

元大金也表示，員工是公司最重要的資產，元大金控深知疫情爆發後，第一線的員工所承受的心理壓力，不能只以最高強度的防疫規格為指引，因此也致力提供全集團同仁最安全健康的辦公環境，此次發放防疫津貼，也希望能以實際行動照顧員工及其家庭，齊心共度疫情難關。

除了發放第一線員工防疫津貼，元大金亦縮減營業據點最低限度人力需求，除全時佩帶口罩、落實實聯制，並在營業櫃檯加裝透明隔板外，更配發第一線員工透明面罩與防護衣，確保員工及客戶都能受到妥善保護。

(工商 )