受疫情影響，台東縣關山鎮農會米國學校端午連假不見以往遊客人潮。（蔡旻妤攝）

受疫情影響，台東縣關山鎮農會米國學校端午連假不見以往遊客人潮。（蔡旻妤攝）

疫情嚴峻，全台不斷宣導民眾盡量避免移動返鄉，往年一到假日遊客爆滿的的關山鎮農會米國學校，今年卻不見一名遊客，數一數員工還比客人多；關山鎮農會表示，不見以往人潮正代表民眾有高度的防疫水準，也歡迎民眾宅在家中，利用網路進入農會購物平台，選購優秀的縱谷農產品。

放眼望去，米國學校的停車場上看不見1台車，而賣場內也沒有任何顧客，只有店員在整理貨架上的商品。店員坦言，6月以來，一天來客數不到10人，自己只結了兩次帳，是從沒有過的體驗，苦笑著說「都快忘記結帳流程了」。

而廣場邊的小農市集同樣空蕩蕩，陳姓蜂農說，10多年來第一次看到連假沒人，業績衰退剩不到1成，目前收入來源僅靠熟客宅配。柯姓茶農表示，受疫情衝擊很大，業績慘兮兮，11年第一次遇上此情形，目前靠熟客捧場支撐。

據了解，米國學校由關山鎮農會舊碾米廠改建，不但可體驗製米過程，有花海、米雕教室、農產品展售中心、小農市集等，近年廣受遊客喜愛。然而全民落實防疫不出遊，也讓米國學校零業績。關山鎮農會主任彭衍芳表示，自疫情爆發以來，遊客數銳減，實體店面業績歸零，因此積極拓展網路購物商機，以往將實體賣場為主軸，現在則努力轉型將商品在網頁中上架，目前以遠近馳名的關山米最受消費者喜愛。

隨著國內疫情延燒，端午連假被視為防疫作戰中重要的一環，中央流行疫情指揮中心以及各地方政府紛紛呼籲民眾，暫緩出遊返鄉，在家抗疫。而民眾也展現出高度防疫水準，連假期間在台東各大景點幾乎不見遊客，但台東不少商家都認為防疫優先，沒有遊客是好事。