林亭翰居家防疫期間每天花一個半小時健身。（青田音樂提供）

什麼？彈力繩也能這樣玩！林亭翰運動宅在家教你新花招

林亭翰雖外型斯文卻擅長各類運動，之前受到《全明星運動會》激勵，自主秘訓3個月，體脂從23％降到19％，操肌有成的他有感近期全民防疫大多待在家裡，久坐少動的時間更多，特別分享自己的健身心得，包括上半身鍛煉、背部肌耐力訓練等，號召大家防疫期間「動起來」。

針對鍛煉上半身的部份，林亭翰提醒大家做「肩上舉」動作時記得挺胸，「不要駝背，而且要用肩膀出力」；做伏地挺身時身體要維持一直線、屁股不要陷下去，「但是很多人在做這個動作時屁股會塌下去，這樣效果就會不好」。至於背部訓練，他建議練習猶如划船般的動作，「就是健身房裡的那種划船機，注意背要打直，同樣也是不要駝背、保持挺胸，利用要鍛煉的部位去使力，用手把身體帶起來就好，除非真的快沒力氣才用一點身體的力量」。

全台啟動三級警戒後林亭翰幾乎足不出戶，笑說因為自己「太害怕了」，不管生活用品或吃的全靠外送或網購，「網購來的，寄來時那個箱子我都會拿來先用酒精消毒，然後把它擺在陽臺曬個2、3天才拆，很怕把病毒帶到家裡」。

他因疫情近10場演出活動喊卡，趁這段時間專心籌備新專輯，「但這段時間我也不太敢去錄音室，於是想了一些辦法可以在家完成，但難度也提升許多」。他特別佩服爸爸林隆璇，防疫期間行程依舊滿檔，林亭翰笑說：「我沒有想到他還是很忙，即便在家他一樣可以每天線上上課，怎麼會有那麼多課可以上。」