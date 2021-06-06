中國國務委員兼外交部長王毅與印尼總統特使、對華合作牽頭人盧胡特6月5日在貴陽共同主持中國印尼高級別對話合作機制首次會議，雙方達成5點重要共識。

據中國外交部6月6日官網消息，王毅與盧胡特6月5日主持中印兩國高級別對話合作機制首次會議，並共同會見記者。

王毅表示，中印高級別對話合作機制旨在落實兩國元首新近達成的重要共識，整合提升原有對話合作管道，為兩國進一步拓展全方位合作打造新的平台，增添新的動力。

王毅表示，雙方一致同意要用好這一新機制，將兩國合作從政治、經濟、人文「三駕馬車」齊頭並進，升級為政治、經濟、人文和海上合作「四輪驅動」，進一步統籌各方面資源，協調各部門力量，推動兩國關係在後疫情時期取得更大發展。

中印雙方會上達成了5點重要共識，包括朝着共建命運共同體的大方向，加強政治互信，密切戰略溝通；加深新型冠狀病毒肺炎疫苗和衛生健康合作；推動共建「一帶一路」提質升級；開拓海上合作廣闊空間；以及豐富人文交流時代內涵，加強旅遊和職業教育合作。

(中時 )