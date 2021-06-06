駐德代表謝志偉。（謝志偉）

對於日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，這是及時雨，也是雪中送炭，衷心感謝！民進黨要搶功、放話、大內宣或大內鬥等，通通給予充分的尊重與祝福。黃子哲說，反觀駐德代表謝志偉，迄今沒幫忙台灣購得任何德國BNT疫苗，竟還有臉罵人、開直播，真是「一劑無成」、很可惡！

黃子哲在臉書指出，駐德代表謝志偉把自己當名嘴般，對日贈台疫苗一事夸夸而談，完全卻沒有對自己的無能有任何一絲絲的愧疚與反省，有這種「一劑無成」的駐德代表！況且一個駐德代表，對台日關係指指點點，根本是撈過界、管太多，是有想過謝長廷的感受嗎？

黃子哲提到日前藝人張小燕PO圖，指台灣人的命也是命，別再刁難，給我們疫苗，竟遭謝志偉怒嗆是在「挑起仇恨」。

黃子哲痛批，台灣的新冠肺炎疫情到今天已感染破萬例，死亡人數破200人，我國迄今也不過取得200多萬劑，遠遠不足群體免疫所需的數量。人民要求政府加快取得疫苗速度來保命，也要被謝志偉罵說是對政府居心不良，挑起仇恨，謝志偉簡直是很可惡！

(中時新聞網)