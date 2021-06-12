雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡10日因染疫猝逝，年約56歲的她從感到不適到病逝不到24小時，讓親友們都相當震驚及不捨，前台南縣長蘇煥智指出，有的人染疫卻不自覺，中央疫情指揮中心應該早日開放在家自我篩檢，對早期發現確診也許有幫助。

蘇煥智11日在臉書貼文表示，欣傳媒總監林芳怡染疫猝死，令人震驚！這就是新冠肺炎病毒可怕的地方。沒有症狀也可以傳染；所以被傳染者往往不自覺。

蘇煥智接著表示，尤其在台灣有一種禮貌，以為戴口罩跟客人交談不禮貌。這個禮拜看來也成為防疫的破口。另外從無症狀感染者，惡化成為重症，甚或猝死，速度超乎想像的快，也許中央指揮中心應該早日開放在家自我篩檢，也許對早期發現確診有幫助，而且對急早治療，避免重症化 也有幫助。不過針對確診者，政府應該提供必要的藥物以及追蹤。

台大政治系副教授彭錦鵬10日在臉書悼念林芳怡，他說林芳怡是自己最早期的臉友，她也是建築界幾乎都認識的快樂天使。彭錦鵬表示，前幾天林芳怡還在感謝日本贈送疫苗，9日晚間她突然無法呼吸，緊急送醫，在救護車上就去世了，檢查後新冠確診；彭錦鵬甚至感嘆，「疫情比我們感覺到的嚴重太多了。疫苗疫苗疫苗，太重要了。」