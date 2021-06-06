苗栗縣只有1組快篩充氣帳篷及2面採檢窗。（謝明俊攝）

苗栗縣唯一一組移動式快篩站，近來四處奔波，（謝明俊攝）

慈濟支援2座採檢窗。（謝明俊攝）

苗栗縣等候中央支援快篩無果下，由慈濟支援開設頂埔里快篩站。（謝明俊攝）

苗栗縣等候中央支援快篩無果下，由慈濟支援開設頂埔里快篩站。（謝明俊攝）

苗栗京元電竹南廠爆發員工群聚感染，從6月1日起連續爆出員工確診時，中央毫無反應，直到4日確診人數增加到77人時，中央才派個王必勝下來成立前進指揮所，但連個社區快篩站都沒有，5日京元電新竹廠才一名女員工確診，立刻就驚動了總統指揮國軍飛快成立竹科快篩站，讓苗栗縣民充分了解什麼叫做「同黨一命」。

京元電竹南廠爆發員工群聚感染的第2天，當地里長黃輝松就大聲呼籲要快篩站，無奈人微言輕，根本無人重視，6月3日竹南鎮長方進興一同大聲為里民請命，要求京元電要替當地頂埔里民做快篩，地方不敢得罪中央，只能向業者喊話，但中央依舊不聽不動。

苗栗縣政府衛生局只有一組充氣式帳篷，以及2座採檢窗，用來設置快篩站，先前疫情平穩時，每天限制200組快篩，還勉稱夠用，接連下來，苗栗爆發造橋、頭份等地區群聚情況時，這座臨時快篩站四處奔命，加上每次採檢後，都必須清消靜置，使得快篩站無力負荷，所以當京元電爆發疫情時，快篩站還在頭份市執行快篩，根本無法抽空支援頂埔里。

6月1日，京元電就有2名菲籍移工確診，次日增加至11人，還包括1名本地工程師，3日再增加32人，中央始終無動於衷，至4日京元電確診員工增加到77人時，中央仍舊態度優雅地指派王必勝南下京元成立前進指揮所，王必勝在臉書上還貼文「情況相當複雜」，但居民要求的快篩站仍舊空空也。

5日，京元電員工確診數達130人，還是沒讓中央煩心，直到同日，新竹市傳出1名京元電女員工確診，總統才如大夢初醒般，急急如律令地指示國軍投入防疫，還搞個竹竹苗防疫圈，國軍在8個小時就完成建置快篩站，但頂埔里的快篩站還得靠縣府與慈濟自己設置，看在苗栗鄉親眼裡，才充分感受到什麼叫做「同黨一命」。

(中時 )