台灣本土疫情燒向竹科，台股多空激戰力守17100點！上週五美股強勢收高，為這兩天籠罩在京元電(2449)因外籍員工確診新冠肺炎引發群聚感染風暴持續擴大，連同超豐(2441)、智邦(2345)，甚至是台積電(2330)都有員工確診陰霾中的台股帶來支撐，今天台股指數以紅盤開出。

不過本土新冠肺炎疫情燒向半導體重鎮區，為製造生產帶來不確定性，加上航運及鋼鐵雖然是利多一直來，但畢竟股價漲多了，逢高獲利了結的賣壓在盤中開始出籠，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、台驊投控(2636)盤中一度同步跌停，引發恐慌性賣壓，台股盤中指數也跟著急殺，一度重挫逾370點，直接失守16800點，所幸風暴重心的京元電及超豐盤中股價抗跌，甚至翻紅，散熱的健策(3653)及雙鴻(3324)因營運可望重回成長，今天盤中股價連袂走高，帶動散熱個股奇鋐(3017)同步上揚，半導體個股亦有順德(2351)強勢漲停板，聯詠(3034)等力守紅盤之上，搭配造紙類股的華紙(1905)及永豐餘(1907)強攻漲停板，台股指數急殺後再快速向上拉抬，守住17100點，截至11點45分為止，加權股價指數約17122.35點，下跌25.06點，成交量約3734.52億元，OTC指數為201.23點，上漲0.23點，成交量約428.62億元。

今天盤中上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲8.42%，其次是生醫類股及百貨類股，分別上漲1.63%及1.5%，表現較差者為玻璃類股、鋼鐵類股及觀光類股，其中玻璃類股下跌1.82%，鋼鐵類股下跌1.5%，觀光類股下跌1.43%；上櫃部分，表現最佳為紡織類股，上漲1.35%，表現最差為航運類股，下跌3.24%。

就技術面來看，上周台股持續上演反彈行情，終場加權股價指數以17147.41點作收，累計一周上漲276.55點，漲幅約1.64%，周K連3紅，日均量為4917億元，OTC收盤指數為201點，累計一周上漲0.35點，漲幅為0.17%，周K收帶上下引線十字線，日均量約595.85億元；今天台股受到本土新冠肺炎疫情燒向半導體產業，以及航運等個股漲多拉回重挫影響，指數開高走低，盤中一度大跌逾370點，下探16775.85點，不過電子股在利空中展現支撐力道，挺住台股指數，守住17100點；近日台股受到本土疫情擴散影響震盪劇烈，繼上周五收低，今天盤中一度大跌逾370點，雖然在電子股拉抬下指數迅速拉升，但因指數進入高檔區且疫情未明，市場觀望氣氛濃厚，目前日KD指標呈現向下交叉，MACD紅柱縮小，顯示短線有可能轉弱進入修正格局，在消息面未明朗前，指數恐反覆測試17000點支撐。

分析師表示，儘管台灣本土疫情持續延燒但尚未失控，且政府推動紓困4.0方案，補助業績衰退50%以上的觀光、飯店、旅行業者等薪資營運，搭配歐美陸續解封及台灣開始施打疫苗，讓觀光類股增添想像空間，加上缺水危機緩解，預期內需動能可望轉佳。

考量上市櫃公司第二季獲利持續成長，5月電子股營收利多可期。建議可擇優偏多操作，選股以高殖利率概念股及業績題材股為主，如：IC載板、Server供應鏈、新能源車、航運、紡織及金融等族群。

聯電(2303)因半導體產業正面臨由5G、AI、電動車等需求的結構性改變，有鑑於代工產能吃緊的狀況將延續至2022年，聯電對客戶需求的掌握度高，且後續仍有機會調漲代工價格，同時將透過產品組合的改善來提升獲利能力，故大幅上修全年預期，可逢低佈局。

(時報資訊)