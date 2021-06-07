全國進入三級警戒已近1個月，運動健身業受到極大衝擊。民眾黨立委邱臣遠今日召開線上記者會表示，紓困4.0是針對雇用員工數補貼，但在場館關閉，沒有現金收入的情況下，現在已傳出有業者撐不下去，開始秤鐵賣器材，未來恐出現運動場館倒閉潮。

今日記者會除邱臣遠外，包括中華民國桌球推廣協會理事王淑靜、肌轉Fitness Studio創辦人周依蝶、領客體育總編輯劉國賢、Curves可爾姿女性30分鐘環狀運動營運長陳映如等人也出席參與。

邱臣遠指出，紓困4.0中，教育部對運動事業補貼受雇員工3萬元及就業安定基金1萬元，共4萬元。王淑靜說，紓困4.0對場館租金、管銷水電等等都沒有補貼，現在業者完全沒有現金流，還傳出有桌球館已經在賣器材，等同是殺雞取卵，未來恐出現倒閉潮。

陳映如表示，目前已停業大約1個月，相關損失約1億元，周依蝶指出，每個月的開銷大概是50萬，即便現在轉成線上課程，但三周下來大概只賣出5萬元，完全入不敷出，王淑靜說，像是網球、游泳等運動，難以轉為線上教學。

王淑靜指出，球類運動貸款的擔保品對銀行而言根本沒有價值，或許連鎖業者還有機會申請下貸款，但羽球、游泳等場館，銀行根本貸不下來。

劉國賢表示，早在疫情爆發之際，體育署就該整理各國對運動產業的紓困轉型資料，並建立網站來提供產業協助，政府對於運動產業的掌握，不但有很大落差，而且還很慢。

周依蝶說，希望體育署除了實體補助外，也盡快就線上課程教學的籌備工作，提供資訊，讓中小型健身房知道，若要轉型數位課程，要購買那些設備。

邱臣遠表示，疫情對運動產業造成的衝擊，不是一兩個月就可以解決，體育署應該走上前線，了解產業樣態，否則即便體育署再要發動滋券，也救不了業者，運動場館恐現倒閉潮。

(中時 )