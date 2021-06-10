我國疫情持續嚴峻，近期是端午連假，可能許多民眾會返鄉，中央流行疫情指揮中心統計，退票與前天相較雙鐵減少約6000張，高鐵仍有3萬8000多張、台鐵是2萬6000多張訂票，除了公共運輸外，也希望個人運輸做流量控管，「非必要不要外出」。
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，希望大家維持三級警戒，非必要不要外出，閘道量會控管在1/2以下，希望所有國人謝謝大家在這段時間發揮力量可以待在原來住所，如有必需返鄉的要做好自主健康監測不可隨意外出，與家人相聚也要有距離，一併提醒民眾。
(中時 )
我國疫情持續嚴峻，近期是端午連假，可能許多民眾會返鄉，中央流行疫情指揮中心統計，退票與前天相較雙鐵減少約6000張，高鐵仍有3萬8000多張、台鐵是2萬6000多張訂票，除了公共運輸外，也希望個人運輸做流量控管，「非必要不要外出」。
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，希望大家維持三級警戒，非必要不要外出，閘道量會控管在1/2以下，希望所有國人謝謝大家在這段時間發揮力量可以待在原來住所，如有必需返鄉的要做好自主健康監測不可隨意外出，與家人相聚也要有距離，一併提醒民眾。
(中時 )
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