勞動部今(16)日公布勞雇雙方協商減少工時事業單位最新統計，本期較上周增加158家，人數大增加1318人，其中住宿及餐飲業受疫情三級警戒影響最深，較上期增加477人，另外牙醫診所、醫美診所、復健診所等非急迫性醫療也受到部分影響。

根據勞動部最新統計，目前實施無薪假事業單位總計625家，實施人數6383人，上期6月8日公布實施家數為467家，實施人數5065人，本次增加158家，人數增加1318人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休1日至4日，其中住宿及餐飲業、批發及零售業受到影響較為明顯。

勞動部勞動條件及就業平等專委王金蓉表示，因為受疫情三級警戒實施影響，本次減班休息家數個行業別都有增加，行業分布方面，其中住宿及餐飲業增加29家以及477人、批發及零售業增加50家及220人居多，製造業也有增加156人，當中的民生工業包含食品加工、冷凍等，原本業務包含團膳，但因為停課措施導致團膳訂單大減，因此本次增加了100人。

王金蓉指出，三級警戒也規定餐飲業者禁止開放內用，許多業者採減班休息來因應，實體零售業因為政府鼓勵民眾居家防疫，民眾外出購物大為減少，受到的影響也反映在數字上。

至於醫療保健及社會工作服務業部分，牙醫診所、醫美診所和復健診所等因為屬於非急迫性就醫，許多民眾選擇延後就醫，因此本期也增加了23家及128人。