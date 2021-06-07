專業伺服器機殼廠勤誠（8210）5月合併營收為新台幣7.35億元，較去年同期略減3.9％；累計1-5月營收為新台幣33.14億元，年增15.7％，續創歷年同期新高。維持今年營收逐季成長的基調不變。

總經理陳亞男表示，公司維持上半年營收年增雙位數的目標不變，惟因全球供應鏈料況尚未回穩，加上疫情影響造成部分訂單遞延，然而，勤誠對此已積極執行策略性採購，並持續關注供應商因疫情停工所導致的市場動盪，以隨時因應及調整。整體來看，目前終端市場需求仍相當強勁，營運可期。

展望下半年，勤誠看好隨著Intel、AMD等新平台逐漸導入，帶動大型雲端客戶伺服器採購力道，中美兩大區域客戶營收貢獻預期皆將較去年成長，尤以美系客戶成長力道更為強勁，今年營收可望逐季成長。此外，預期未來三至五年，受惠疫後新常態之相關需求驅動，以及AIoT物聯網大量應用，伺服器需求將持續成長。

今年以來，新台幣強勁升值及原物料成本大幅上漲，雙雙壓縮公司獲利空間，但勤誠已針對內部生產效率、產品提價、庫存管理等方面進行調整，預期在一至兩季的落實後，會看到具體成效，公司對毛利率提升深具信心。

(時報資訊)