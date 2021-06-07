IT服務廠商緯創軟體（4953）公告5月營收4.79億元，月減1.14％，年增15.41％，單月營收除了為歷史次高以外，更已連續9個月改寫歷年同期新高紀錄。緯軟表示，新興科技正在帶動企業數位轉型，其中「軟體」正是這些新科技的核心，在整體市場需求增溫下，有望帶動緯軟營運向上。

緯軟累計今年前5月營收為23.32億元，年增17.36％，亦為歷史同期高點。以獲利來看，緯軟今年第一季獲利也繳出不錯成績，稅後淨利1.08億元，EPS為1.64元，創歷年同期新高。

緯軟表示，5月份因中國大陸及日本放長假工作天數較少，營收較上月微降，惟仍較去年同期明顯增長逾一成。累計今年前5月營收為23.32億元，年增17.36％，亦為歷史同期高點。

緯軟去年受到新冠肺炎疫情衝擊，但是後來快速應變並復工，營運快速回到正常軌道，全年營收雖受疫情以及新台幣升級雙重影響略減，但獲利表現亮眼，毛利率、營業利益率、稅後淨利率三率齊揚。2020全年稅後淨利4.66億元，年增12.8％；每股盈餘7.06元，高於前年的6.23元，寫歷史新高。

展望2021年下半年營運，整體來說資訊服務產業前景樂觀，緯軟表示，國發會六大核心戰略產業將資訊及數位產業列為重點推動方向，金融、電信、製造業的資訊服務需求持續升溫，對緯軟營運是一大動能。來自台灣的營收約佔緯軟總營收約16％。

而緯軟營收來源最多的為中國大陸，佔約五成，目前緯軟在中國陸續打進大陸一級指標客戶成為供應商，而中國的新基建計畫將5G基建、大數據中心、人工智能、工業互聯網等列為重點，內循環經濟主體也將搭上數據的列車，相關的產品、服務興起，有望帶動資訊服務需求增溫。

此外，在美國、日本部分，受惠於疫苗接種、逐步解封，緯軟預期，今年來自美、日兩市場的疫情衝擊將有望淡化，預估這兩大市場今年都將回到成長軌道。

(工商 )