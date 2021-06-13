「金鐘主持人」徐哲緯疫情前應金曲客語歌王羅文裕邀約，遠赴花蓮拍攝〈做工的人〉Live版本的「樂遊桐花」系列影片，透過音樂與美景撫慰大家沉悶的心。今年端午佳節連假由於疫情大爆發，他已取消回鄉祭拜阿婆的行程，表示：「病毒真的太無情了，與家人的感情並不一定要急在這時相聚，真正的感情，是每天無時無刻都可以隔空互相表達，例如透過電話、通訊軟體、視訊等等，現在真的不適合亂跑、亂移動。」

由於電台的主持工作，徐哲緯幾乎每天都要出門，並且搭乘大眾交通工具，所以每每出門就會全副武裝，包括護目鏡、口罩等。工作之餘的時間他過得也不無聊，光是煮菜就充滿樂趣。領有廚師執照的他，常常分享自己的「型男大煮廚」，暱稱是「wego廚房系列餐點」，還為各式料理取上幽默搞笑的菜名，例如「嗆疫青椒肉絲炒飯」、「疫芹退散煎豆腐」、「疫情＋0蛋炒塔香花椰菜米」、「清心寡慾蝦皮絲瓜麵線」、「看見光明日出蛋」等，料理過程詼諧有趣。