柯文哲拚1個月北市清零 林右昌酸意義不大 15:492021/06/18 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市長林右昌。（摘自林右昌臉書／張穎齊基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情趨緩，台北市長柯文哲17日揚言，在疫苗短缺情況下，仍可透過戰術讓北市在1個月內「清零」。基隆市長林右昌18日酸說「單一城市＋0意義不大」，直言北北基桃是共同生活圈，全國一致性防疫，大家要努力。 林右昌說，即便三級警戒沒管制，民眾也會流動和移動，這就是北北基桃的大城市生活圈，基隆有許多到雙北職場工作，回到家產生群聚，需要注意，這病毒很狡猾、會潛伏，讓防疫變困難。 另外，林右昌說，基隆雖有7個行政區，但已是一個很大的生活圈，不用像新北市分區分熱點。 工業區造冊打國產疫苗 柯P酸政府不演了 新冠往生新北發10萬 北市暫不跟進 #柯文哲 #北市 #清零 #北北基桃 #林右昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 莫德納疫苗抵台 柯：中央別要求「今發明打」就好 17:472021/06/18 生活 新北染疫亡者發10萬慰問金 林右昌：基隆也有 15:552021/06/18 生活 柯文哲吐槽心中有特權 高嘉瑜回擊：特權正在發生 00:352021/06/18 政治 逾113萬民眾接種 長者施打AZ 3天累計27人猝死 04:102021/06/18 焦點要聞 防疫不鬆懈 三級警戒擬延長 04:102021/06/18 財經要聞 北市美術館、電影院列最先考慮解封場所 柯P曝原因 17:372021/06/18 生活 中央突授權民間買疫苗 柯文哲：愈看愈奇怪 17:182021/06/18 政治 全台長者猝死頻傳 林右昌：仍鼓勵盡快打疫苗 15:462021/06/18 生活 疫苗施打給啟發 柯文哲：台灣要重新思考醫療在地性、社區化 16:422021/06/18 生活 苗栗新增26例確診 4本土染疫者匡列16接觸者 15:202021/06/18 生活 柯文哲：民進黨政務官應追隨小英打國產疫苗 16:462021/06/18 政治 政治熱門新聞 陳時中喊要「廣納雅言」 陳揮文一聽氣炸 整整狂罵2分鐘 - 政治 郭董、台積電買1千萬劑疫苗後 林濁水嘆：他太奇怪 - 政治 一通來自新北市府的電話 名醫建議侯友宜一件事 - 政治 郭台銘直球對決蔡英文 藥師看出3件事 - 政治 蔡英文為何打電話給賈永婕 郭正亮爆內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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