疫情趨緩，台北市長柯文哲17日揚言，在疫苗短缺情況下，仍可透過戰術讓北市在1個月內「清零」。基隆市長林右昌18日酸說「單一城市＋0意義不大」，直言北北基桃是共同生活圈，全國一致性防疫，大家要努力。

林右昌說，即便三級警戒沒管制，民眾也會流動和移動，這就是北北基桃的大城市生活圈，基隆有許多到雙北職場工作，回到家產生群聚，需要注意，這病毒很狡猾、會潛伏，讓防疫變困難。

另外，林右昌說，基隆雖有7個行政區，但已是一個很大的生活圈，不用像新北市分區分熱點。