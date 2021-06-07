玉晶光（3406）7日公布5月營收，單月營收7.32億元，較6月的6.74億元成長8.59％，惟因去年基期較高，相較於去年同期的10.26億元，下滑28.63％。
另累計前五月營收39.67億元也不敵去年同期的46.59億元，呈年減14.84％。
玉晶光上半年受累於非美系客戶零組件缺料，又遭逢美系客戶進入傳統淡季，以致上半年營運不如預期，特別是4月，營收竟少見垂頭，表現僅小贏2月，所幸5月出貨已見到回溫，雖然增幅不大，但也間接確認了今年低點不再。
(工商 )
玉晶光（3406）7日公布5月營收，單月營收7.32億元，較6月的6.74億元成長8.59％，惟因去年基期較高，相較於去年同期的10.26億元，下滑28.63％。
另累計前五月營收39.67億元也不敵去年同期的46.59億元，呈年減14.84％。
玉晶光上半年受累於非美系客戶零組件缺料，又遭逢美系客戶進入傳統淡季，以致上半年營運不如預期，特別是4月，營收竟少見垂頭，表現僅小贏2月，所幸5月出貨已見到回溫，雖然增幅不大，但也間接確認了今年低點不再。
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