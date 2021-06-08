美國今天批准了治療阿茲海默症的藥物Aduhelm，這是將近20年來治療這種疾病的第一種新藥，也是第一種因應阿茲海默症所引起認知能力退化的藥物。

Aduhelm獲得批准是意料中事，但也具有爭議性，因為食品暨藥物管理局（FDA）去年11月召集的獨立專家小組認為，並無足夠證據證明這種藥物的療效，因此建議不予批准。

食品暨藥物管理局人員卡瓦佐尼（Patrizia Cavazzoni）說：「Aduhelm是第一種針對阿茲海默症病理生理學基本病因研發的藥物，這個病因就是大腦中的β 類澱粉蛋白質斑塊。」

無論有何爭議，食品暨藥物管理局還是以「加速批准」程序予以處理。當管理局認為某種藥物可能比現有藥物更具真實療效時，便會如此處理，不過Aduhelm仍有不確定性。

這種藥物曾進行第3期人體試驗，其中一項試驗產生了減少認知能力退化的結果，但另一項試驗無此結果。（譯者：張佑之）1100608

(中央社)