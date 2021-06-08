終端需求不墜，國巨(2327)及集團子公司—凱美(2375)5月合併營收表現不俗，其中凱美5月合併營收創下單月歷史新高，國巨亦是歷年同月新高，奇力新(2456)則受五一長假影響，5月合併營收較上月減少3.69%。

儘管東南亞新冠肺炎疫情再起，且逢大陸五一長假致使工作天數減少，但因歐美及大陸加速施打疫苗，終端客戶需求強勁，加上大中華廠區產能利用率逐步提高，國巨及凱美5月營收表現出色，其中凱美電機5月合併營收為7.06億元，年成長96.5%，再創單月歷史新高，累計前5月合併營收為31.17億元，年成長87.82%。

馬來西亞政府宣布自6月1日起實施全面封鎖行動管制令，凱美集團的旺詮馬來西亞廠區目前以60%人力維持運作，預估管制令2周對集團電阻產出量影響低於10%。

凱美表示，整體接單維持暢旺狀態，訂單能見度很高，風扇跟電阻未交單仍超過3個月，電容更高達4個月，目前產品價格平穩，大部分客戶也接受漲價，下半年業績成長可期。

國巨5月合併營收為92.02億元，單月營收較上月增加2.1%，年成長105.1%，為107年9月以來新高，亦是歷年同月新高；累計前5月合併營收為419.63億元，較去年同期增加121.5%。

國巨表示，雖然全球疫情未緩解，但終端市場需求強勁，審慎樂觀看待業績，預估今年營運可望維持往年趨勢逐季成長至第3季。

奇力新受大陸五一長假影響，5月合併營收為15.64億元，較上月衰退3.69%，較去年同月成長19.96%；累計2021年合併營收為75.5億元，較去年同期成長25.66%。

在帛漢部分，目前奇力新與帛漢業務及資材均已整合，整體平均產能利用率已拉升到80%以上。

奇力新表示，雖然5月及6月營收受淡季影響，第2季還是會比第1季好，目前訂單能見度達2個月以上，隨著傳統旺季來臨，第3季營收可望攀高。

至於LTCC部分，受到5G需求減弱影響，5月出貨量較少，不過整體市場展望樂觀，預期第3季單月出貨可達9000萬顆到1億顆，公司未來也將視市場需求增加產能。

(時報資訊)