台灣5月新冠疫情突然變得嚴峻，防疫商品銷量遽增，連鎖醫材通路業者杏一(4175)5月營收5.82億元，年成長43.88%，前5月營收達25.85億元，較去年同期成長12.98%。

杏一5月營收年成長43.88%，除了防疫商品銷量遽增之外，今年著重發展的社區型門市更發揮效益，截至5月底已新展11間社區門市。杏一副總經理魏子文分析，受疫情影響，民眾依賴居家鄰近的社區門市準備防疫商品，杏一不僅串聯醫院至居家的服務網，且善用數位工具關心顧客需求，及時為顧客補充防疫及照護上的物資。法人預估，此策略將有望提升杏一全年營收獲利績效。

杏一電商部門5月營收年成長117.46%，因台灣疫情升溫，防疫商品銷量大幅上升。杏一表示，仍會堅守防疫第一線，提供民眾防疫物資與藥品，希望能減緩醫院的負載，並呼續民眾可以善用杏一的電商平台，近期針對必要性商品「血糖試紙、營養品、成人尿布、保健食品」推出加碼活動搭配宅配免運服務。

杏一截至目前兩岸共計297間門市及22座商場，預計6月將再拓展3間社區型門市。杏一大健康物流倉已於2020年啟用，結合大數據資料庫及物聯網功能以滿足顧客需求。

(時報資訊)