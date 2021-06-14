針對近期大宗商品價格猛漲，東吳證券首席經濟學家任澤平稍早分析，此輪大宗商品價格過度大漲，主要源於供給因素，大宗商品價格是否見頂，關鍵要看供給恢復情況。而此輪大宗商品價格應該臨近高點，但還要等待一段時間，有待供需缺口緩解。

新浪財經報導，任澤平5月中旬在線上直播中談到大宗商品價格未來展望。由於供需缺口、美元流動性氾濫，全球大宗商品的超級通膨，在短期內難以解決，預計大宗商品價格可能會在高位運行一段時間。但是需求不足，就不足以支撐如此高的價格，因此下游成本上升也會制約製造業產能的擴張。

任澤平指出，此輪大宗商品價格漲勢在一年內漲了兩波，2021年上半年是第二波，但此輪大宗商品價格應該臨近高點。至於未來大宗商品價格見頂的關鍵訊號，則在於供給端的恢復供給，例如中國大陸會適當地調整環保的壓力，還要觀察巴西、印度等國疫苗接種情況是否改善。此外，大宗商品價格上漲會帶動利率上升，進而控制需求端。

另一方面，任澤平提出未來5年要買對抗通膨的三大硬通貨：一、人口流入的都市圈的房地產。二、供給稀少的貴金屬。三、有大成長空間的龍頭公司。任澤平指出，大陸國民經濟100多個行業，無非是三種行業，賺錢不辛苦、辛苦不賺錢、賺辛苦錢。要選擇投資賺錢不辛苦的行業，就會發現這些行業「牛股」輩出。