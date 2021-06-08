近月中國大陸稅務總局與外匯管理局再度聯合推出新政，未來台商企業將中國大陸公司盈餘轉增資不用辦理稅務備案、對分期支付的合約僅需在首次辦理備案、增加線上稅務備案方式，並可採異地銀行付匯、以及取消備案後15天內稅務機關需進行風險分級管理的日期限制。

中國大陸外匯管理局很早就將審核權限下放給銀行，台商企業若欲在華跨境支付資金，除了依規定扣繳相關稅費外，針對5萬美金以上的服務貿易項下外匯資金（如服務費、股利、利息、特許權使用費、股權轉讓所得等），必須先向所在地主管稅務機關辦理稅務備案。若資料齊全，稅務機關會當場蓋備案章。最後再將稅務備案表及相關外管規定的資料送到銀行辦理對外付匯。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，近年來中國大陸不斷簡化服務貿易項目下對外支付的稅務備案流程，當地稅務機關也將事前監管（對稅務備案表的內容審核）的重心轉移到事後審查。

然而，曾有一家華南地區的台商企業，在支付境外的出口貿易佣金時，自以為在當地的關係良好，拿著簡化備案流程法令，直接要銀行匯出費用。然而不久後就被稅局透過聯網系統警示風險異常，因此展開對該台商支付費用的調查，並發現其交易本質有問題，在比對在香港的帳戶資訊後，最終除補扣繳稅款，還面臨高額的滯納金與罰款。

徐丞毅提醒，中國大陸子公司盈餘如欲申請再投資遞延課稅，仍然需要向當地稅務機關進行遞延課稅的備案。此外，新政雖廢除稅務機關應自收到稅務備案表後15天內審查的規定，金稅四期下稅務機關對銀行的流向掌握越來越完整，台商更可能持續面臨稅務機關日常稅收管理的挑戰。

(工商 )