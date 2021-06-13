湖北省省發改委近日印發《2021年全省新型城鎮化和城鄉融合發展工作要點》，其中明確指出，將深度放開放寬城市落戶限制。取消除武漢市外全省其他地區落戶限制，進一步降低武漢市落戶門檻，實行省內戶口遷移一地辦結機制。據《工作要點》將進一步深化戶籍制度改革，以城市存量農業轉移人口為重點，全面取消不合理落戶限制，實行基本條件准入制度，促進農業轉移人口全面融入城市。

此外，也將推動武漢市全面落實取消進城就業和居住5年以上和舉家遷徙的農業轉移人口、在城鎮穩定就業生活的新生代農民工、農村學生升學和參軍進入城鎮的人口等重點群體落戶限制條件，改進積分落戶辦法，確保社會保險繳納年限和居住年限分數占主要比例。

根據人民網報導，在新政之下，湖北省將推動城鎮基本公共服務覆蓋非戶籍常住人口，完善以居住證為載體、與居住年限等相掛鉤的基本公共服務提供機制，擴大義務教育階段公辦學校學位供給，落實全國統一的生均公用經費基準定額，支持將實際居住的常住人口納入普惠性學前教育保障範圍。

同時也將完善異地就醫結算機制，基本實現異地就醫備案和門診費用跨省直接結算「跨省通辦」，加大商品房配建籌集公租房力道。