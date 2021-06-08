戰遊網（Wargaming.net）今天正式宣佈，全球下載量超過1.7億次的旗下手遊《戰車世界：閃擊戰》今天正式7歲了，為歡慶7週年的里程碑，將釋出8.0版本更新、全新美國重型戰車系列以及7週年慶祝活動等豐富內容，更逼真的圖形效果也將帶給玩家全新遊戲體驗。

《戰車世界：閃擊戰》產品總監Andrey Ryabovol表示：「 《戰車世界：閃擊戰》團隊堅持在周年慶時推出版本更新以及周年慶特殊慶祝活動，以做為一個傳統，目的就是為了能與玩家社群一起慶祝這個特別的節日。今年 6 月，團隊針對圖形進行大規模改良，在不影響性能的情況下，將使戰場的整體視覺體驗更加逼真。為達謝多年來玩家對遊戲的支持與所提供的珍貴反饋，《戰車世界：閃擊戰》將於本月頒發「玩家獎勵」來表揚玩家於遊戲中的成就。」

8.0 版本更新中，玩家將發現圖形效果變得更加閃亮，還有很酷炫的新功能，包括逼真的懸掛行功能、車輛在開過黏稠泥巴坑與雪地後將會有明顯開過的痕跡，車身在浸泡過水面後也將呈現出濕浸的效果。車身的金屬表面將變得更光亮，橡膠和布料部件則變得更有彈性、更有渲染力。

美國重型戰車系列

全新美國重型戰車系列將由4輛 VII至X階車輛代表，4輛車輛皆持有良好的槍械俯角，還具有新的軌道內軌道功能，使車輛難以固定。 IX 階和 X 階的車輛均提供2種自動裝彈槍供選擇，可裝2發或3發砲彈。第1個選項帶有更大的 Alpha 和更短的間隔時間。第2個選項則擁有更短的裝彈時間（和更多的 DPM）以及更好的準確性和裝甲穿透力。

為歡慶7歲生日，《戰車世界：閃擊戰》團隊打造全新 Blitzland 嘉年華，要邀請玩家們一同共襄盛舉！6 月 14 日至6月 21 日將推出射擊場，6 月 21 日至6月 28 日則將推出Strength-o-Meter，凡參加活動便有機會贏取獨特的 V 階 Pz. IV Gargoyle 和 VII 階 Kunze Panzer 戰車。另外，廣受玩家喜愛的Mad Games與Uprising 遊戲模式也將短暫返回遊戲， 紀念品攤位則將於6月21日起開放一周的時間。

8.0版本更新影片介紹

(科技)