美參議員來台 呂秀蓮親函達克沃絲，提共組「民主太平洋國協」構想。（曾薏蘋攝）

美國三位參議員日前親自來台宣布捐贈台灣疫苗，前副總統呂秀蓮親筆致函其中一位參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）, 呂前副總統在謝函中提及台灣希望避免戰爭，和平處理兩岸問題，希望美國促進美加與台日韓共組「民主太平洋國協」的構想。

呂秀蓮指出，2019年她在參議院拜訪達克沃絲，討論兩岸未來及台灣和平中立。

呂秀蓮信中指出，寫這封信是為了表達對美國向台灣分享75萬劑抗COVID-19疫苗的善意，表示衷心感謝。「您的話簡短而感人，啟發了許多台灣人民」。

呂秀蓮說，2000年至2008年她擔任台灣副總統。在此之前，因反對專制而被判入獄6年。2019年，與前國防部長蔡明憲博士一起到華府拜會。「妳與我們就中、台問題進行了認真的討論，包括未來尋求台灣中立的可能性。妳的熱情和真誠令人印象深刻」。

呂秀蓮說，去年台灣有幸擺脫了疫情大流行，主要是因為台灣人民在2003年她擔任副總統期間學會了抗擊SARS。遺憾的是，此次台灣政府過於放鬆，沒有未雨綢繆因應 這場看不見的戰役，導致目前台灣陷於非常脆弱和恐懼的困境，因為面臨來自疫情與中華人民共和國軍事威嚇的雙重威脅。「我們擁有的疫苗遠遠少於我們需要的，人們正在遭受痛苦和死亡」。

她說，至於中華人民共和國，理解美中之間存在利益和意識形態的衝突，需要時間解決。但身為台灣人，感受到夾在這兩個超級大國之間不能動彈的感覺。

她說，她剛剛出版的第21本書，探討台灣、中國和美國的三角問題，並準備出版英文版，書名叫「兩岸恩怨如何了？」。為未來提出一些創新的解決方案，包括由美國與加拿大邀請台灣、日本、韓國和其他太平洋地區的民主國家建立一個基於軟實力的「民主太平洋國協」。

達克沃絲曾是國民警衛隊黑鷹直升機飛行員，在伊拉克執行任務時失去雙腿而坐輪椅。呂表示，「您在伊拉克戰爭中英勇犧牲，您現正仍為愛和希望奮鬥不已。願上帝祝福您」。

(中時 )