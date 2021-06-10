立法院財政及其他委員會今聯席審查紓困特別預算，國民黨立委呂玉玲提主決議案，衛福部應針對民進黨社群中心主任范綱皓傳播假消息之行為，進行調查並開罰，以昭告衛生福利部打擊假消息之決心。

范綱皓日前在臉書放上自製圖卡，稱全世界疫苗都是經過二期人體試驗就緊急授權上市，外界質疑他發這張圖卡是為了護航預計完成二期就要緊急授權的國產疫苗。

呂玉玲提案指出，范綱皓日前在社群網站發表「AZ、莫德納（Moderna），都是完成二期試驗，美國就發『緊急使用授權』（EUA）進行施打，連BNT也是。」等相關言論，遭事實查核非營利組織「台灣事實查核中心」認定為並非事實。

呂玉玲表示，疫苗相關政策之宣達應秉持真實證據之原則，指揮中心多次宣傳假消息之流傳可裁罰最高300萬元之罰鍰。因此請衛福部針對范綱皓傳播假消息之行為，進行調查並開罰，以昭告衛生福利部打擊假消息之決心。

(中時 )