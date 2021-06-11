中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪11日與美國國務卿布林肯通電話，楊潔篪表示，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中方核心利益。世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。中方堅定不移捍衛國家主權和領土完整；他敦促美方恪守一個中國原則，重信守諾，慎重妥善處理涉台問題，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。

美國三位聯邦參議員6日搭乘美軍運輸機C-17抵台，並宣布捐贈75萬劑疫苗給台灣。此事讓大陸外交部「堅決反對和強烈讉責」，並宣佈將制裁。在此之際，央視報導，楊潔篪應約與布林肯通電話，並在官方通稿的第二段，就提到台灣問題。

楊潔篪表示，對話合作應當是中美關係的主流。合作應雙向互利，平衡解決彼此關切。中方致力於同美方實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，同時堅定維護自身主權、安全、發展利益。我們敦促美方按照兩國元首除夕通話精神，同中方一道努力，推動中美關係重回正確發展軌道。

楊潔篪說，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中方核心利益。世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。中方堅定不移捍衛國家主權和領土完整。我們敦促美方恪守一個中國原則，重信守諾，慎重妥善處理涉台問題，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。

楊潔篪強調，世界上只有一個體系、一種秩序，那就是以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，而不是少數國家主張的所謂體系和秩序；只有一套規則，那就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，而不是少數國家製定的所謂規則；只有一種多邊主義，那就是以聯合國憲章宗旨和原則、國際法為基礎，平等相待、合作共贏、真正的多邊主義，而不是基於「小圈子」利益、集團政治的偽多邊主義，更不能以多邊之名行單邊之實。和平發展、公平正義、民主自由是全人類共同價值。尊重主權是實現人權的前提，《聯合國憲章》《世界人權宣言》都確認​​了這一原則。美方應該解決好自己國內的嚴重侵犯人權問題，而不是以所謂人權問題為藉口任意干涉別國內政。

楊潔篪指出，中方積極參與和支持國際抗疫合作，堅決反對任何借疫情對中國污衊抹黑和甩鍋推責的惡劣行徑。美方一些人編造散佈「武漢實驗室洩漏新冠病毒」的荒謬故事，中方對此表示嚴重關切。我們敦促美方尊重事實和科學，不要將溯源問題政治化，把精力集中在國際合作抗疫上。

布林肯表示，美中近期一系列接觸對雙邊關係是有利的，美方期待同中方增加各層級接觸和交流。美方奉行一個中國政策，遵守中美三個聯合公報。美方希望同中方保持在重要國際地區問題上溝通協調。

楊潔篪與布林肯上一次面對面交手，是在今年3月的阿拉斯加2＋2高級對話上。