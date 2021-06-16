美國10位共和黨聯邦參議員組成的小組，今天敦促商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）指示該部門，加快確認可能因出口中國而遭濫用的美國新技術。

根據路透社所見的聯名信函，參議員柯頓 (Tom Cotton) 為首的10人團體敦促商務部根據2018年的法規，確認出所謂的「新興和基礎技術」。

信中說：「我們依舊關切，美國企業出口敏感技術給表面看似是民營的中企，或接受它們投資，卻沒料到這些中企轉頭就把相關技術交給了中國軍方或情報機構」。

信中說，商務部僅列出「數量有限的管制新興技術...然而，只要清單不夠完整、未被善加利用，聯邦政府將缺乏有力的出口管制系統與外國投資篩選程序」。

信中並說：「這讓美國非常容易受到中國的經濟掠奪衝擊，令人無法接受。」

其他署名的參議員者還包括盧比歐（Marco Rubio）、柯寧（John Cornyn）、薩斯（Ben Sasse）、史考特（Rick Scott）和楊恩（Todd Young）等。美國商務部尚未做出回應。

美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」本月的諮詢報告稱，商務部未盡其所能保護國家安全，使敏感技術不落入中國軍方之手。

報告也稱，商務部在「制定清單，列出哪些敏感技術在出口中國之前先需經過審查一事上，進展緩慢」。

商務部在回應這份報告時表示，已發布4項關於管制新興技術出口的規則，且有更多在審核當中。商務部指出，已擴大「軍事最終用戶」（Military End-User）規範，並將華為、杭州海康威視等公司加到實體清單，限制美國供應商供貨。