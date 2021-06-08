中國乘用車聯合會8日發布數據稱，5月，新能源乘用車批發銷量達到19.6萬輛，較4月增長6.7％，年增長174.2％，呈現強勢增長的良好態勢。同時，乘聯會並再一次提高新能源車批發銷量預測，預估今年批發銷量從2月的200萬輛提高到240萬輛。

今年1-5月，大陸新能源乘用車批發銷量85.7萬輛，年增253.3％。1-5月新能源車零售77.6萬輛，年增235.7％。

乘聯會秘書長崔東樹認為，一方面，新能源車走勢較強是高低端市場持續走強的結果，尤其是入門級新能源車市場總體走勢平穩，沒有出現超越正常走勢的劇烈下滑局面，這也是市場化的購買力的影響。

另一方面，高端新能源車的走勢持續走強，體現出換購群體的換購高端電動車的勢頭相對較強。儘管受到缺晶片等問題影響，但新能源車基本上沒有明顯銷量損失。自主品牌的晶片供應穩定性好於合資品牌，這也是新能源車雖然晶片用量多，但增長反而更強的原因。

(旺報 )