因應全國第三級警戒延長，為顧及學生健康及配合中央防疫措施，北市110學年度國中小藝術才能班術科測驗及藝術才能資優學生性向測驗將調整辦理期程，北市國中小藝術才能班術科測驗，除國小音樂班已完成測驗外，國中舞蹈班及國中小美術班將延後至7月24日辦理，國小舞蹈班改採7月4日線上辦理，國中音樂班則改採6月30日前上傳影音檔案以書審方式辦理。

另外，北市教育局指出，國中小藝術才能資賦優異學生性向測驗將調整至7月31日(六)辦理。

北市教育局表示，國小舞蹈班術科測驗首次辦理線上測驗，將在6月26日召開考生線上說明會；國中音樂班採書審方式，並調整考試科目，僅考主副修，且不須伴奏，將於6月21日召開作曲組考生線上說明會，其餘類組將拍攝說明影片，並提供諮詢專線(電話：2314-2775分機353)。

教育局指出，將視疫情變化調整及公告，如有最新防疫措施都將公告於教育局網站及各類別承辦學校網站，請考生及家長留意個人身體健康，隨時注意相關訊息，並配合遵守相關防疫措施。

(中時 )