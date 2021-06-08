全球汽車輪圈領導廠商巧新科技(1563)受惠主要客戶對於旗下客製化輪圈需求穩健，8日公布自結5月合併營收6.06億元，月減5.96％、年增122.86％；累計今年前五月合併營收31.26億元、年增66.26％，已超越疫情前2018年同期的營收水準。

為布局電動車輪圈市場，巧新透露，公司已與歐美、日本等多家品牌車廠積極開發針對電動車款客製化輪圈，隨著新車款訂單逐步加入生產排程，將有助整體營運增添新成長動能。

不過，巧新透露，因少部分車廠受到全球車用晶片短缺及船運缺櫃影響，導致自結5月合併營收6.06億元，呈現月減5.96％的主因。

展望2021年上半年，巧新維持審慎樂觀看法。巧新認為，雖短期內因全球車用晶片供給持續吃緊、船運缺櫃問題仍無法緩解，影響部分車廠的拉貨動能，但受惠於主要新車銷售國家，包括大陸及歐美等地區疫苗施打速度穩定，有望迎來一波強勁解封後的報復性消費潮，加上政府祭出各項刺激消費者購車優惠政策，及支持電動車產業發展建設等，均有利於新車銷售市場成長表現。

巧新表示，旗下客製化輪圈在各品牌車廠訴求多樣化造型設計、輕量化，及穩定安全等輪圈需求，將加速新車滲透率提升，帶動出貨表現與訂單動能，皆十分強勁。尤其在電動車款應用方面，更為明顯，截至今年前五月合併營收，來自電動車款比重，則提升至10％水準，這不僅挹注公司良好的訂單能見度，亦凸顯巧新在汽車產業朝向電動車發展，具有舉足輕重的產業地位。

此外，巧新近期也通過通用汽車(GM)評鑑，認證2020年交貨準時優異，並獲頒金質證書，巧新能在疫情嚴峻的考驗下，榮獲此金質證書，可見公司多年來重視營運每個環節的細膩度，包括防疫工作、出貨時程、產品品質及生產良率等，皆深受車廠高度的肯定與青睞。

(工商 )