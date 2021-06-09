防疫視同作戰！台中市移工人數約10萬6000人，為落實防疫工作，中市勞工局組成稽查輔導小組派員逐一實地查核，了解各事業單位執行狀況。勞工局長張大春說，多數事業單位均能配合疫情期間政策與規範，要求企業雇主持續落實工作與住宿分流、住宿地點定期消毒、關閉非必要公共區域及每日健康量測等防疫措施。

張大春指出，移工宿舍工作與住宿務必分流、同一住宿地點移工應盡量安排在同一工作地點，工作場所及宿舍定期消毒；另請雇主指定專人協助移工購買食物及日常生活用品、口罩等，減少移工外出需求。同時指定專人落實移工外出返回宿舍每日健康量測、隨時記錄移工足跡及接觸對象等。

張大春表示，移工宿舍沐浴盥洗空間也建議分區，規範移工使用固定衛浴設備，且沐浴盥洗時間應彈性交錯，並於每人使用衛浴設備前後，噴灑酒精消毒。

台中市聘僱移工人數50人以上事業單位共計138家。勞工局組成稽查輔導小組派員查察，多數事業單位均落實相關防疫政策與規範；勞工局呼籲企業應降低移工移動，以專人代購減少移工外出，或鼓勵不外出獎勵措施等，針對目前居住人數較多移工宿舍，也請雇主務必依循宿舍降載措施。

勞工局強調，市府已於所轄「台中市精密機械科技創新園區」及「豐洲科技工業園區」設置快篩站，昨日至6月10日上午9時至下午5時，全面提供園區內外企業快篩服務，並持續加強環境清消，全力阻斷疫情傳播鏈。

＃勞工局＃實地查核

(中時 )