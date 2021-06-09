自發布三級警戒以來，勞動市場也受影響，不只正職職缺量下滑，兼職打工職缺也有所減少，數字科技旗下打工平台小雞上工調查發現，整體打工職缺下滑5成。然而雖實體職缺減少，但遠距相關的即時任務卻有所成長。

由於學生停課不停學的關係，開始出現許多遠距陪讀或是線上解題等打工職缺，線上遠距型零工較三級警戒前成長約四成，小雞上工也特別設置防疫救星專區，協助加快此類打工的媒合速度。此外以線上外包接案為主的Tasker出任務，近兩週接案會員人數也成長2成，推測與現在許多產業停業或是無薪假的緣故，使得有第二專長的勞工傾向於線上接案補貼收入。

自疫情爆發以來，餐飲、服務業營業額大幅下降，連帶影響了打工市場，全台最大打工平台小雞上工調查發現，五月下旬至今打工職缺下滑5成，然而雖然實體打工受影響，線上即時任務卻逆勢成長4成，因此小雞上工特別增設防疫救星專區，希望帶入一波防疫商機。

像是因為全國三級警戒的關係，全國家長對於學生的課業抱頭苦惱，小雞上工上出現了像是「遠距陪讀」「遠距解題」的線上任務，利用線上的方式請大學生陪伴並指導小孩寫功課，成為另類的父母救星。除此之外，陪打遊戲解悶，請人協助倒垃圾，請人幫忙送蛋糕祝賀等各種「另類防疫經濟」，也持續發酵中，任務薪酬從100元～800元不等，為疫情下無法外出打工的學生族群，增加了賺取生活費的機會。?除了線上零工夯之外，專業接案平台Tasker出任務的數據上也有所成長，五月下旬至今接案人次成長2成，推測是由於無薪假或是照護假等在家的勞工增多，因此有第二專長的勞工為增加收入，開始於專業平台接案補貼。平台上的案件類別以網頁設計、程式開發、影像製作類型最多，其次則是平面設計類。

而除了設計類的接案之外，由於民眾大量減少外出，因此儘管疫情嚴峻，居家清潔、維修等案件數仍與疫情前表現差不多，亦是較無被影響的類別。雖然許多人會認為這時候叫居家清潔維修有風險，但Tasker出任務也表示，站台這邊都會提醒師傅以實名制方式紀錄接案人資訊，且全程配戴口罩做好自主健康管理，讓消費者能安心維護居家環境。

數字科技表示，路上人流減少，餐飲、零售只能拼外帶、外送或是線上平台，傳統及實體店家面臨急需數位轉型的需求，Tasker出任務為幫助需轉型的店家，9日起特別推出發案送現金的活動，鼓勵店家業者若有設計、網站等數位需求都可以免費透過Tasker進行發案，還會送出20萬元現金。

(工商 )