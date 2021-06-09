中共建黨百年紀念活動陸續展開，北京市公安局上周六（5日）發出通告，本月12至13日將在天安門地區及長安街沿線舉行活動「核心要素演練」。天安門管委會亦通報，自本月23日起，天安門廣場將暫停開放9日。明報引述消息人士稱，活動將分兩日完成，主要內容包括廣場大型活動及領導人講話。

消息人士表示，與往年不同的是，今年中共將首次在天安門舉行建黨百年大會。整個活動將分兩日完成，主要內容包括廣場大型活動及領導人講話。消息人士並未透露大型活動的具體內容，但表示大會將做好各項防疫工作。早前網路曾有片段顯示，在北京東側有陸軍航空兵直升機編組飛行，且機腹下懸有各色旗幟，有排列為「100」字樣，疑為為活動排練。

北京市公安局公告稱，周六（12日）下午2時起，在天安門地區及長安街沿線除持有演練活動專用證件的車輛和人員外，其他人車一律禁止通行。公告並按時段劃分演練區域，範圍包括長安街北側的故宮與中南海，南側的廣場及廣場兩側的人民大會堂和國家博物館。當日大量途經上述區域的公共交通需改路。央視引述北京公交集團稱，在演練管制期間，將調整31條巴士線。

地鐵方面，當日下午4時起，2號線前門、1號線天安門東站、天安門西站等亦需封閉。與此同時，2號線與4號線宣武門站封站，停止轉車。北京地鐵表示，將會加大運載力，增加班次，保證運行。

天安門地區管理委員會早前發通告稱，按照中共建黨活動整體工作安排部署，自上月25日起至7月1日凌晨，將在天安門廣場及周邊區域進行活動大會廣場要素搭建施工。受施工影響，本月23日零時至7月1日天安門廣場將暫停開放，7月2日上午將根據實際情况適時恢復開放。

(中時 )