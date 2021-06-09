據軍方消息來源透露，空軍位於北部的2個機敏單位，共有6位官兵確診，其中，空軍作戰指揮部戰管單位有2軍官與1名士官確診，3人都在同1組，現全組均實施防疫隔離，據了解，該機敏單位負責台海上空戰機監控與指揮管制職務。此外，空軍另1個位於北部的機敏單位也有3名官兵確診。

據軍方官員說，空軍這兩個機敏單位，都是密閉空間，又是國軍第一線重要戰備部隊，官兵應該優先打疫苗，避免再擴散。事實上，軍方亦考量，萬一再有官兵感染，即啟動陣地移轉計畫。據指出，空軍作戰指揮部戰管單位，本有4組輪值，現1組隔離，1組官兵要自主健康管理14天，所以只剩2組值戰備勤務，相當辛苦，唯戰備不受影響。

空軍司令部昨晚証實，近期陸續發生6位同仁因身體不適，經醫院核酸檢測為陽性反應，即依規定通報地方衛生主管機關並進行隔離治療；空軍指出，確診單位已啟動專案編組，匡列密切接觸者外，餘各單位續依「分艙、分區、分流、分時」管制作為，執行戰備任務。

空軍作戰指揮部位台北公館地區，戰管單位都在山洞內值勤，3名確診官兵，2人是校級軍官，1名是士官，都負責攔管任務。據了解，目前4組人中，確診的1組，整組人員已送至防疫旅館隔離、另1組休假居家隔離，剩下2組輪班值勤，但營區其他官兵作息並未改變，有官兵認為應再加加強隔離措施。軍方官員說，戰管單位是機敏的密閉空間，應優先施打疫苗，另軍方也做好因應計畫，若無法控制疫情，即實施轉移陣地計畫。

(中時 )