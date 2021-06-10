【愛傳媒程富陽專欄】自「新冠狀病毒」肆虐全球逾一年半以來，可說國無分強權弱勢，人不論尊卑貴賤，皆長驅直入，直搗心肺，無一幸免，照單全收；迄今確診案例已逾1億7千多萬例，死亡人數也趨近4百萬人；雖說隨著各國疫苗的研發成果，讓遏制疫情出現一絲曙光，但偏偏之前讓國際讚譽「防疫模範」的台灣，於一月不到的時間，確診數竟急速飆躍1萬1千多例，死亡數亦超過300多人，淪落被視為「疫情災區」的地區；究其因，島內各政黨派系、中央地方、媒體網路可說眾說紛紜，言人人殊、莫衷一是，迄今仍只是一個「亂」字了得！

眾所皆知，此疫情係由一種由嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒引發的傳染病，這病源初起個案雖在大陸武漢被發現，但迄今還沒得到科學確實的驗證，其源頭及病毒宿主到底為何？

美中之間卻藉此相互「甩鍋」卸責，可說已到了劍拔弩張的境地；其實，最後就算一方指證歷歷，但也終將以各說各話、各執一詞收場。

因為，在這場世紀江湖的決鬥，總顯露一齣「你有倚天劍，我有屠龍刀」的對峙劇情，沒有人可以獨登江湖霸主寶座，一錘定音；終究「江湖難竟」，世局紛爭的狀況，斷不會比這場疫情肆虐的時間來得短。

回顧2019年底，此疫情初肇於中國武漢，大陸鑑於2002～2003年的SARS經驗，採取的是「緊急封城」，執行的是20天內蓋造16座「方艙醫院」，提供了2萬個隔離病房，並迅速投入疫苗的研發；當時，各國莫不以違反人權及過度誇張聲勢視之，並引以為民主的謬談；但隨著歐美疫情擴散，死亡率的激增，這些昔日的笑柄，都成了爾後歐美緩解疫情危機的「SOP」，頗有「儂今葬花人笑痴，他年葬儂知是誰？」昨非今是的錯置。

窺視今日印度之所以身為疫苗生產大國，卻仍深陷疫情加劇致難以控制的險境，原因除了該國傳統對衛生的疏忽，也跟其於初期國內疫情尚未完全控制前，就一逕把疫苗逕往外國送，以博取疫苗大國的美名，卻不知隔壁的中國所採取的是「行有餘力」的行穩致遠；印度眼裡只看到中國運送世界達3億多劑的「疫苗外交」，卻無視大陸以10日施打1億劑疫苗的速度，讓國內疫情受到控制的真實現況，卻因一心想跟大陸較勁，結果是「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命。」

反瞻今年初的美國疫情，還在因之前川普時代疏於疫情防範，而遭致聯邦各州幾近崩潰邊緣；但畢竟人家財大氣粗，也能迅速從錯誤決策中走出來；拜登總統一上台，即全面啟動施打疫苗政策，才半年，就從全美關鍵區「封城」，全面「戴罩」的強制執行，一轉而成今日各國前往施打疫苗的聖地，並成為台灣躲避疫情的「避難所」；其根本，也就是拜登在防疫措施，採取了讓科學代替政治說話，用「戴口罩、打疫苗」取代「噴口水、抗封鎖」的態度，一舉解決境內疫情的擴散與病毒的治療。

都說「以史為鑒，可以知興替」，何況這些疫情的正反案例現況，都還在我們眼前一一浮掠，尚未成為歷史；但台灣卻仍一昧以政治的意識形態凌駕科學的驗證，既不以大陸昔日防疫經驗為師，又不以美印今日防範疫情現況為戒；既不以當前確診例未能趨緩為慮，又不以面臨死亡率冠於全球為憂；既無法前瞻購置疫苗於前，又百般阻擾民間獲致疫苗於後；只是選一條衚衕走到黑的剛愎專斷，一意孤行；讓我們小老百姓內心不得不興起一股，莫非這疫情的宿源之主，既非驢非馬，亦非狸非蝙，而是一批腦袋轉不了彎的無良「政客」！

作者為退役上校

照片來源：疾管署官網截圖。

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(中時新聞網)