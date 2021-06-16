歐盟執委會周二表示，在一次超額認購中，已經為後疫情的復甦和轉型計畫籌得了首筆資金，並承諾資金將按照已批准的國家計畫來花費。

執委會主席萊恩(von der Leyen)證實了歐盟發售了十年期的200億歐元的債券，超額認購七倍。這也是歐洲有史以來最大的單筆機構債券發售。

相關融資將轉移給各國政府，在綠色和數位化方面重建經濟。執委會也將在11月1日對西班牙、葡萄牙、希臘、丹麥、盧森堡的計畫進行評估。

執委會預計今年再借入800億歐元的債券，到今年底債券發行金額將高達1000億歐元，為政府的經濟轉型計畫提供融資。歐盟的轉型計畫包括協助歐洲在2050年前達到零碳排，並更適合數位時代發展。

歐盟預算事務專委Johannes Hahn周二表示，該AAA級債券有超過一半是賣給歐盟27國投資人，約13%是賣給亞洲和美國投資人。

Hahn指出，投資人中的25%是中央銀行，37%是基金管理人，11%為保險基金。