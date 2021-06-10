原今晚解禁 新店居家隔離男失聯多日陳屍住處 14:532021/06/10 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新店區居隔男子失聯，被發現時已死亡。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區64歲周姓男子因與確診者足跡重疊，由新北市衛生局匡列為居家隔離者，今（10）日中午因衛生局聯絡不上，通知轄區新店分局派員到周男住處查訪，員警按門鈴無人回應，經聯繫周男弟弟用鑰匙開門，進入後發現男子趴地已無生命跡象。 據了解，周男自5月27日起居家隔離，今天是隔離最後一天，今晚12時就可解隔。警方目前已封鎖現場，後續將報請行政相驗，死因仍待進一步調查釐清。 匡列居家隔離者失聯 新店男子住處死亡 台中公園日月湖驚見男浮屍 死因待查 (中時 ) #周男 #住處 #男子 #接觸者 #居隔 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診者3度涉足 台南玉井青果市場接觸者5人被匡列 17:342021/06/10 生活 陽明院區急診8人確診 醫護踢爆：接觸者未隔離仍到班 10:422021/06/10 生活 台新銀挺勞工紓困4.0零接觸 15日開辦線上申請 13:452021/06/10 財經 台中逢甲商圈吳姓總幹事猝死 快篩陰性 04:102021/06/10 焦點要聞 桃園入境居檢失聯 男遭重罰100萬 04:102021/06/10 地方新聞 熱區風險里 中和再爆11移工群聚感染 04:102021/06/10 焦點要聞 易接觸確診者 司法院籲讓法警及司法第一線優先打疫苗 16:352021/06/10 社會 三峽恩主公醫院7人確診釀1死 副院長：非院內感染事件 11:102021/06/10 生活 彰化今＋10確診累計4死 麻將牌咖、醫院群聚感染還在發威中 16:352021/06/10 生活 北漂失意返嘉卻確診 村民憂破口 04:102021/06/10 地方新聞 矽品爆確診接觸者仍到班 紙做隔板嚇壞員工 16:282021/06/10 生活 社會熱門新聞 6年輕人抓2母雞1公雞烤來吃進法院 養雞嬤1句話救援成功 - 社會 破紀錄！富二代夫妻開600萬瑪莎拉蒂運毒 豪宅9687萬現金全沒收 - 社會 火辣SWAG女優好眼熟 他付費解鎖驚覺是「表姊」 - 社會 汐止16惡煞為少女出氣 持西瓜刀闖超商砍斷無辜男手掌 - 社會 新北汐止斷掌案 惡少砍人驚悚影片流出 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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