新北市新店區64歲周姓男子因與確診者足跡重疊，由新北市衛生局匡列為居家隔離者，今（10）日中午因衛生局聯絡不上，通知轄區新店分局派員到周男住處查訪，員警按門鈴無人回應，經聯繫周男弟弟用鑰匙開門，進入後發現男子趴地已無生命跡象。

據了解，周男自5月27日起居家隔離，今天是隔離最後一天，今晚12時就可解隔。警方目前已封鎖現場，後續將報請行政相驗，死因仍待進一步調查釐清。

(中時 )