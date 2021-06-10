高雄檢警於2019年3月偵破一件製毒案，先後扣得現金9700餘萬元等證物。後經橋頭地檢署檢察官積極起訴，到庭論告，成功沒收犯罪所得9687萬元現金。這也是「擴大沒收」新制實施以來，向法院聲請沒收毒品案件被告來源不明之不法財產最高額案件。

黃姓夫妻檔是富二代，兩人購買感冒藥，在豪宅煉製安非他命。兩人還駕駛瑪莎拉蒂轎車外出販毒。檢警2019年3月間在高雄市仁武區名湖街、鳥松區忠義路等處執行搜索，搜索黃男豪宅密室時，查扣9687萬元現金。

後經檢察官組成專責小組研商，並到庭積極論告，橋頭地方法院於今年5月31日，判決黃姓嫌疑人共同製造第二級毒品，處有期徒刑13 年8月。又共同製造第三級毒品，處有期徒刑 12 年。另犯持有具殺傷力槍枝罪，處有期徒刑7年，併科罰金20萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。有期徒刑部分應執行有期徒刑23年8月。

紀姓嫌疑人共同製造第二級毒品，處有期徒刑10年。 另依據毒品危害防制條例第19條第3項，諭知沒收扣案的9687萬元。

對於承辦法官審理案件的辛勞，橋頭地檢署檢察長洪信旭除表達感謝之意外，他說，毒品犯罪具有暴利，以往偵辦毒品案件，對於查獲時無法證明與此次犯罪有關，但可能與其他違法行為有關聯且無合理來源之財產，如不能沒收，將使毒品防制成效難盡其功。毒品危害防制條例的擴大沒收制度可徹底斬斷不法份子的金流，杜絕毒品犯罪。

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(中時 )