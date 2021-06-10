圖為去年漢光36號演習CM11戰車對海上目標射擊。（軍聞社）

國防部表示，「漢光37號」實兵演習，在防疫優先的原則下，將延後至9月份實施。後續將視疫情狀況與中央防疫政策指導，滾動修調演習課目及參演兵力。「漢光37號演習」的實兵操演和兵力展示，原訂7月12至16日舉行。

國防部也表示，110年下半年將官晉任典禮，在防疫優先的原則下，將暫停辦理，晉任人員授權由權責單位主官代為授階。

每年兩次的國軍將領晉任典禮，因三軍軍官俱樂部將於下個月打烊，歸還國有財產署，今後將改在國防部辦理。

(中時 )