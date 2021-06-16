台南市政府16日晚間緊急宣布，為避免防疫人員於執行防疫工作時面臨染疫風險，因此將負責相驗猝死案件的台南地檢署檢察官、法醫等人員，也納入接種新冠肺炎疫苗第二順位，以確保防疫體系正常維運，保障人民健康，維持社會安定。

市府衛生局表示，由於近日全台有多位民眾猝死後才確診新冠肺炎，考量地檢署檢察官、法醫及員警，相驗時暴露於染疫風險中，因此將司法相驗人員納入第二類「中央及地方政府防疫人員」接種名單，並安排至台南設立的大型接種站施打AZ疫苗，讓司法相驗體系人員在執行相關工作時無後顧之憂。