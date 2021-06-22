新冠疫苗開打，目前只開放到一到六類有資格接種疫苗，唯AZ疫苗一瓶可打10到12人，且一開瓶要在6小時內施打完畢，連日來不少醫師都質疑若開瓶後仍有剩餘，要如何避免浪費？中市衛生局長曾梓展指出，目前疾管署CDC已有條件放寬可讓非一到六類人員接種，唯接種者接種後仍需造冊、登錄、上傳資料載明。

全台新冠疫情嚴峻，加上疫苗數仍相當有限，目前依政府規定只能接種一到六類人員，加上日前台北好心肝診所、禾馨診所爆出違法幫未納入優先接種對象打疫苗爭端，也讓執行疫苗接種的醫師對於施打時剩餘殘劑如何處置，相當困擾。

對此，曾梓展說，22日在全國疫情研商會議中有討論到相關問題，在會中疾管署說明，執行新冠肺炎疫苗施打，包括快打站、到宅施打以及醫療院所、衛生所等機構，該日開瓶開到最後一瓶，依規定要滿6人就能開瓶，如有剩餘劑量可以施打一到六類以外的對象，但接種後一定要造冊、登錄相關資料上傳。